Адвокат Олег Елисеев утверждает, что дело Ивана Сафронова связано с его журналистской деятельностью

О каких именно публикациях идет речь, пока неизвестно. Елисеев добавил, что Сафронов, которому предъявлено обвинение в госизмене, «держится, чувствует себя нормально, вину не признает». По словам другого адвоката, Ивана Павлова, в ФСБ проанализировали публикации журналиста и не нашли в них сведений, содержащих гостайну. По версии ФСБ, журналист передавал секретную информацию спецслужбам Чехии. Других подробностей дела спецслужбы не разглашают.