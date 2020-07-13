Адвокат Олег Елисеев утверждает, что дело Ивана Сафронова связано с его журналистской деятельностью

О каких именно публикациях идет речь, пока неизвестно. Елисеев добавил, что Сафронов, которому предъявлено обвинение в госизмене, «держится, чувствует себя нормально, вину не признает». По словам другого адвоката, Ивана Павлова, в ФСБ проанализировали публикации журналиста и не нашли в них сведений, содержащих гостайну. По версии ФСБ, журналист передавал секретную информацию спецслужбам Чехии. Других подробностей дела спецслужбы не разглашают.
2020-07-13T22:03:00+03:00
2020-07-13T22:03:29+03:00
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22:03, 13 июля 2020
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