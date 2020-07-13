Председатель «Альянса врачей» рассказала, что ее пресс-секретаря задержали и отправили служить в Архангельскую область

Председатель «Альянса врачей» Анастасия Васильева рассказала, что ее пресс-секретаря Ивана Коновалова насильно задержали и превентивно отправили служить в Архангельскую область. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», подчеркнув, что никто не провел обследование состояния его здоровья на фоне пандемии коронавируса.

По слова А.Васильевой, Коновалов был задержан в пятницу в Туле вместе со своей матерью, которую он приехал навестить. «Машину, где они находились, остановили на посту ГИБДД, и тут же полицейские окружили авто, приказав выйти из нее. Повестка была выписано на Тульский адрес, и после того, как его мама заявила, что Иван проживает в Москве, сотрудники разорвали первую повестку и на их глазах от руки выписали на московский адрес», — рассказала она.

Далее, отметила глава профсоюза, его сразу увезли на медицинское освидетельствование, после чего связь с ним пропала. «При этом никаких тестов и анализов на коронавирус не было сделано. Все было сделано незаконно», — сказала она.

Позже выяснилось, что в тот же день Коновалова отправили в военную часть в Архангельске. А.Васильева отметила, что до этого он не получал никаких повесток.

Председатель «Альянса врачей» задержание Коновалова и его отправку на военную службу назвала «ударом по профсоюзу».

«Иван Коновалов — моя правая рука. Мне будет очень тяжело без него. Это удар по профсоюзу и его деятельности. И такое странное похищение этого человека для отправки в армию. Почему надо это было сделать таким образом, будто он какой-то заключенный. Можно было же это по-человечески сделать, принести повестку. Я связываю с тем, что это сделано для того, чтобы осложнить лично мне жизнь и нашему профсоюзу. Я считаю в цивилизованном государстве таких похищений для воинской службы быть не должно», — подчеркнула А.Васильева.