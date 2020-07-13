83 миллионера из США и Западной Европы попросили свои правительства повысить им налоги

Как передает агентство Bloomberg, они хотят, чтобы эти средства были направлены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В своем обращении они отмечают, что повышение налогов для самых богатых людей мира сможет «обеспечить адекватное финансирование систем здравоохранения, безопасности и образования.