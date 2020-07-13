Верховный суд Ингушетии запретил деятельность «Ингушского комитета национального единства»

Об этом «МБХ медиа» сообщили в правозащитном центре «Мемориал». Членами организации являлись активисты, против которых возбуждены уголовные дела из-за участия в акциях протеста в 2019 году. В январе прокуратура подала иск о ликвидации «Ингушского комитета национального единства». В качестве причин были указаны отсутствие адреса, устава и отчета об использовании имущества. В марте была ликвидирована другая организация, члены которой участвовали в акциях протеста — «Совет тейпов ингушского народа».
2020-07-13T20:31:05+03:00
2020-07-13T20:31:05+03:00
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20:31, 13 июля 2020
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