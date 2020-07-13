В Нью-Йорке впервые за несколько месяцев не зафиксировано за сутки ни одной смерти из-за коронавируса

Впрочем, как заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио, «болезнь еще далеко не побеждена». «Многое еще предстоит сделать». По данным университета Хопкинса, в Нью-Йорке инфицированы более 219 тыс. человек, умерли с начала пандемии более 23 тыс человек.
2020-07-13T20:06:04+03:00
2020-07-13T20:06:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 13 июля 2020
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