Власти нескольких американских штатов оспорили решение иммиграционных властей относительно иностранных студентов

Власти 17 американских штатов и федерального округа Колумбия оспорили в суде решение иммиграционных властей относительно иностранных студентов. Ранее власти решили, что учащиеся из других стран должны будут покинуть США, если осенью все занятия в их вузах из-за пандемии коронавируса будут проходить в онлайн-режиме. Как пишет «Нью-Йорк таймс», на территории 17 штатов и в Вашингтоне расположены более тысячи университетов и колледжей, в которых в прошлом году обучались 373 тыс. иностранных студентов. Издание пишет, что университеты оказались перед выбором: обучать поступивших к ним иностранных студентов или обеспечивать здоровье и безопасность в студенческих городках.