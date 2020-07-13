Власти нескольких американских штатов оспорили решение иммиграционных властей относительно иностранных студентов

Власти 17 американских штатов и федерального округа Колумбия оспорили в суде решение иммиграционных властей относительно иностранных студентов. Ранее власти решили, что учащиеся из других стран должны будут покинуть США, если осенью все занятия в их вузах из-за пандемии коронавируса будут проходить в онлайн-режиме. Как пишет «Нью-Йорк таймс», на территории 17 штатов и в Вашингтоне расположены более тысячи университетов и колледжей, в которых в прошлом году обучались 373 тыс. иностранных студентов. Издание пишет, что университеты оказались перед выбором: обучать поступивших к ним иностранных студентов или обеспечивать здоровье и безопасность в студенческих городках.
2020-07-13T20:05:35+03:00
2020-07-13T20:05:35+03:00
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20:05, 13 июля 2020
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