Допрос обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова завершён

Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Евгений Смирнов. При этом, по его словам, у следствия не было к Сафронову вопросов. Вину он не признал. Адвокат добавил, что Сафронов настроен на дальнейшую борьбу. Ранее советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Защита заявила, что из предъявленного обвинения непонятно" кем был завербован Сафронов, какие сведения, кому и как передавал.

Иван Сафронов, по словам его адвоката, связывает предъявленные ему обвинения в госизмене с журналистской деятельностью. Олег Елисеев пояснил, что речь идет скорее всего о статьях 2017 года. Олег Елисеев добавил, что сторону защиты пока не уведомляли о новых следственных действиях с Софроновым.