«Гринпис» оценил ущерб от аварии на Таймыре более чем в 10 млн рублей

Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в поселке Тухард на Таймыре в более чем 100 миллионов рублей. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров, подчеркнув, что важнее всего сейчас не высчитывать нанесенный экологии ущерб, а работать над предотвращением подобных катастроф в будущем.

«Для расчета экологического ущерба есть специальная методика, утвержденная приказом министерства природных ресурсов. И если брать за основу эту методику расчета и предположить, что все 44 тонны нефтепродуктов попали в озеро, то размер суммы, необходимой для компенсации вреда может составлять 100-110 млн рублей», — рассказал он.

В.Чупров подчеркнул, что в данном случае важнее всего не высчитывать нанесенный экологии ущерб, а работать над предотвращением подобных катастроф в будущем, и такие аварии подтверждают необходимость модернизации российской экономики.

«В целом, говоря о последствиях аварии, нужно понимать, что главное не считать, сколько это стоит, главное — предотвращать все аварии в будущем. Сейчас очень важно, что эта авария произошла на фоне заявлений Кудрина, который говорит, что пора модернизировать российскую экономику. И он прав, потому что если этого не будет, то эти аварии мы будем обсуждать на постоянной основе», — отметил эколог.

В.Чупров также добавил, что в 2018 году Путин сказал, что «70% оборудования, применяемого на опасных производственных объектах, отработало нормативные сроки службы».

Ранее сообщалось, что авиационное топливо, разлившееся из-за разгерметизации трубопровода компании «Норильсктрансгаз» возле поселка Тухард в Таймырском районе Красноярского края, попало в два водоема.