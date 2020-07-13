Евгений Юрченко заявил, что покидает пост президента ВФЛА

В своем заявлении на сайте организации он сообщает, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства легкоатлетической федерации. Причины ухода с поста Юрченко не уточняет, он лишь выражает надежду, что новый глава ВФЛА сможет добиться прогресса во взаимоотношениях с World Athletics. Юрченко был избран президентом федерации 28 февраля. Ранее известные российские спортсмены обращались к президенту Путину с просьбой обратить внимание на «катастрофическое положение дел» в российской легкой атлетике.
2020-07-13T19:33:31+03:00
2020-07-13T19:33:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 13 июля 2020
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