Евгений Юрченко заявил, что покидает пост президента ВФЛА

В своем заявлении на сайте организации он сообщает, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства легкоатлетической федерации. Причины ухода с поста Юрченко не уточняет, он лишь выражает надежду, что новый глава ВФЛА сможет добиться прогресса во взаимоотношениях с World Athletics. Юрченко был избран президентом федерации 28 февраля. Ранее известные российские спортсмены обращались к президенту Путину с просьбой обратить внимание на «катастрофическое положение дел» в российской легкой атлетике.