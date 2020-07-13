По словам адвоката Сафронова, сторону защиты не уведомили о каких-либо новых следственных действиях с подзащитным

По словам адвоката журналиста Ивана Сафронова Олега Елисеева, сторону защиты не уведомили о каких-либо новых следственных действиях с подзащитным. Об этом адвокат рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам адвоката, сегодня журналисту Ивану Сафронову было предъявлено обвинение в государственной измене, но на данный момент защиту не уведомили о новых следственных действиях.

О.Елисеев также добавил, что Сафронов подал ходатайство о конкретизации обвинений. «Следователь принял это ходатайство и должен ответить в течение трех дней. После конкретизации обвинений Иван готов давать показания», — сказал адвокат.

Также О.Елисеев отметил, что рассмотрение ходатайства защиты на арест журналиста будет рассмотрено в четверг 16 июля в Мосгорсуде.