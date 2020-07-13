На данный момент ни один из адвокатов Сафронова не видел результаты экспертизы ФСБ относительно публикаций журналиста

На данный момент ни один из представителей защиты журналиста Ивана Сафронова не видел результаты экспертизы ФСБ относительно его публикаций. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Олег Елисеев.

«Ни один представитель защиты на данный момент ни с одним из результатов экспертизы (ФСБ) не ознакомились. Экспертизы могут назначаться только на стадии предварительного следствия. Возможно, здесь есть какая-то путаница. Наверное, здесь идет речь о заключении каких-то специалистов», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что следствие ФСБ не выявило в журналитских публикациях арестованного Ивана Сафронова сведений, содержащих государственную тайну.

Адвокат О.Елисеев считает, что это заявление сделано для публики и не имеет никакого отношения к следственным действиям.

«Здесь нам следует понимать, что специалисты в отличие от экспертов не предупреждаются о даче заведомо ложного заключения. Обращаю внимание, что не все статьи, которые пишет журналист выходят под его именем, они могут выходить под именем редакции, либо в соавторстве с кем-либо, а на сегодняшний день весь объем статей Ивана исчисляется сотнями. Эта позиция органов направлена возможно на отторжение журналистского сообщества от Ивана, или желание посеять некоторую смуту. Или оправдаться за то, что они взяли не того человека», — сказал О.Елисеев.

По словам адвоката, Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

«Иван вину свою не признает, он никогда не сотрудничал ни с какими сотрудниками спецслужб иностранных государств, никогда не совершал преступлений против Российской Федерации. Поэтому сам Иван предполагает, что речь идет о его именно журналистской деятельности. Сам подзащитный предположил, что речь может идти о публикациях приблизительно 2017 года «, — сказал адвокат.