Z Архив новостей новости
5 9 6 1188
Эксклюзив Эха 19:12, 13 июля 2020

На данный момент ни один из адвокатов Сафронова не видел результаты экспертизы ФСБ относительно публикаций журналиста

На данный момент ни один из представителей защиты журналиста Ивана Сафронова не видел результаты экспертизы ФСБ относительно его публикаций. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Олег Елисеев.

«Ни один представитель защиты на данный момент ни с одним из результатов экспертизы (ФСБ) не ознакомились. Экспертизы могут назначаться только на стадии предварительного следствия. Возможно, здесь есть какая-то путаница. Наверное, здесь идет речь о заключении каких-то специалистов», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что следствие ФСБ не выявило в журналитских публикациях арестованного Ивана Сафронова сведений, содержащих государственную тайну.

Адвокат О.Елисеев считает, что это заявление сделано для публики и не имеет никакого отношения к следственным действиям.
«Здесь нам следует понимать, что специалисты в отличие от экспертов не предупреждаются о даче заведомо ложного заключения. Обращаю внимание, что не все статьи, которые пишет журналист выходят под его именем, они могут выходить под именем редакции, либо в соавторстве с кем-либо, а на сегодняшний день весь объем статей Ивана исчисляется сотнями. Эта позиция органов направлена возможно на отторжение журналистского сообщества от Ивана, или желание посеять некоторую смуту. Или оправдаться за то, что они взяли не того человека», — сказал О.Елисеев.

По словам адвоката, Сафронов отрицает, что совершил преступление, и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.

«Иван вину свою не признает, он никогда не сотрудничал ни с какими сотрудниками спецслужб иностранных государств, никогда не совершал преступлений против Российской Федерации. Поэтому сам Иван предполагает, что речь идет о его именно журналистской деятельности. Сам подзащитный предположил, что речь может идти о публикациях приблизительно 2017 года «, — сказал адвокат.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Путин: У России есть исторический шанс впервые кардинально решить жилищный вопрос Путин попросил уделить этому особое внимание правительство и вице-премьера Марата Хуснуллина, который курирует строительство…

5 58 6 8312
Новости

Президент Путин считает, что у России появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос Путин попросил вице-премьера Хуснуллина, который курирует правительство, уделить этому направлению особое внимание…

5 50 6 7732
Блоги

Сергей Марков политолог

Народ не любит и чиновников, и антипутинцев Парадокс в том, что вы еще много услышите про хабаровский протест, — но это будет вранье. Это уже не люди, а навальнисты, ходорковцы и другие профессиональные антипутинцы…

5 162 6 25170 10:39
Интервью Лукавая цифра

Микко Хаутала гость: Микко Хаутала чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России

Для нас Маннергейм – фигура самого высшего масштаба. Но понимаю, что его репутация в России неоднозначная… Он лично не являлся другом или союзником Гитлера. Он всегда критически относился к Гитлеру. Время было такое…

5 79 6 13476 08.07
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Дорога к отсталости КПРФ и ЛДПР, десятилетиями являясь частью властной системы, используя ее ресурсы, выставляют себя как, якобы альтернативу ЕР. Но это не альтернатива – это все та же дорога к отсталости.

5 41 6 7066 11.07
Блоги

The National Interest (США): интервью с Константином Ремчуковым о том, почему Владимир Путин в 2024 году может уйти в отставку Мой прогноз — 55% против 45%, что он не будет баллотироваться в 2024 году. Посмотрим правде в глаза: Путин не хочет стать «хромой уткой»...

5 46 6 8076 17:14
Блоги

Сергей Марков политолог

Марионеточный режим Механизм видимо, такой — существует негласная договоренность между Россией и США, что США следят, чтобы киевский режим не устраивал военных провокаций и терактов в Крыму…

5 64 6 11588 10.07
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Неосталинизм У Владимира Путина уже много лет есть конкурент в России. Если бы такие выборы были возможны, то он победил бы Путина в первом туре. Но, поскольку такие выборы невозможны, то его образ стал главным союзником…

5 501 6 96688 08.07
Блоги

+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…

5 64 6 12600 15:55
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Закрытая Россия У нас есть все основания не доверять ФСБ и следствию. И есть все основания требовать публичного и открытого разбирательства дела журналиста, который всю жизнь занимался публичной и открытой работой…

5 109 6 23181 08.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Почему Навальный неправ про дело Сафронова Если оперировать принципом «работал на госслужбе» — поделом тебе, то и не надо удивляться, когда искренние сторонники Владимира Путина применяют тот же принцип к уголовным делам в отношении Навального…

5 84 6 18518 10.07
Новости

Настоятельница Покровского женского монастыря Феофания приобрела Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей Как пишут «Открытые медиа», за последние 13 лет настоятельница сменила как минимум четыре автомобиля этой марки…

5 24 6 5496
Блоги

Григорий Пасько журналист, директор Содружества журналистов-расследователей

«Странная была свобода…» Шпиономания была, есть и будет, поскольку есть статья 275 в Уголовном кодексе. Статья, в свою очередь, была, есть и будет, потому что есть ФСБ…

5 96 6 21830 12.07
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Все оговорки и околичности – игра на руку Путину Нужно требовать только одного: освобождения сейчас, немедленно, как в случае с Иваном Голуновым, дело которого, как мы помним, до суда не дошло. Или нам и тогда стоило подождать, пока он посидит в СИЗО с пару лет…

5 40 6 9296 10.07
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Единый Государственный Эрзац Им хочется, чтобы учитель не учил, а обслуживал интересы машины, и им плевать, что машина давит их детей…

5 244 6 58522 07.07
Блоги

Ральф Фюкс: Ностальгия по советскому и мечты о великой державе Путин предлагает новую схему для взаимоотношений великих держав, но она токсична. Она вносит раскол в Европейский союз и в НАТО, и это регресс к состоянию до становления нормативного порядка…

5 71 6 16930 08.07

Популярное за неделю

Новости

Отрицающий пандемию бывший священник призвал Владимира Путина передать ему президентские полномочия Лишенный сана схиигумен Сергий в видеообращении пообещал в противном случае начать полномасштабную духовную войну…

5 25 6 44523
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Выяснилось, что удавок можно наделать гораздо больше, чем есть шей в России. И поэтому решили, что не надо пропадать добру, и на совершенно случайных шеях начали это всё опробовать…

5 65 6 110429 08.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

3287547
«XVIII век, 2-я четверть»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4540 12.07
Блоги

Геннадий Гудков политик

Хабаровский «бунт» как предтеча освобождения России от путинизма Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» власть предержащие и российское общество?..

5 228 6 221329 12.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заметим, что вся эта стрельба не волновала власть, пока Фургал не совершил 4 преступления. Первое: он выиграл выборы у единоросса. Второе: он стал реально заниматься краем…

5 62 6 95413 11.07
#слушать 49:54 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8623590
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4553310

Сегодня в эфире