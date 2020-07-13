Крупный пожар на складе с краской в Самаре локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе в Самаре, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ. «Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — сказали в ведомстве. Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе в Самаре, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в понедельник.



В 13:23 мск поступило сообщение о пожаре на улице Профильной, 6, на складе с лакокрасочными материалами. Площадь распространения, по последним данным, составляет 10 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Информация о пострадавших и погибших не поступала.



В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушение пожара.