Глава непризнанного Косово Хашим Тачи прибыл в Гаагу для допроса по делу о военных преступлениях 1998–1999 годов

Как передает РИА, президент самопровозглашённой республики прибыл по приглашению Специальной прокуратуры, которая объявила о выдвижении против него обвинений. Будет ли Тачи обвинён официально, судья решит позднее. Перед началом суда Тачи заявил, что готов ответить на обвинения.

В течение 2018–2019 годов для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу были вызваны порядка 200 бывших боевиков косово-албанской «Освободительной армии Косово», в том числе бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай.