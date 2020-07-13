В Центробанке не рассматривают сценарий деноминации рубля

В Совфеде идею назвали провокацией. Эту тему ранее подняли эксперты.

Никаких деноминаций, никаких денежных реформ в ЦБ никогда не рассматривали. Никаких причин что-то менять нет, заявила сегодня глава Центробанка Эливра Набиуллина. По ее словам, люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений в этой части не планируется. Ранее прокомментировать тему возможной деноминации Набиуллину попросила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сама она считают подобные разговоры «бессовестными» и «абсолютной провокацией» со стороны «недобросовестных людей», которая может привести к социальным или экономическим потрясениям. Возможность деноминации отрицает и замминистра финансов Алексей Моисеев. Эту идею ранее озвучил глава аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, отметивший в интервью газете «Ведомости», что с последней деноминации в 1998 году рубль сильно потерял в стоимости. С его точки зрения, в связи с ростом объема наличных в стране имеет смысл провести деноминацию

рубля в 100 раз.

В ходе деноминации происходит обмен старых денежных знаков на новые, имеющие, как правило, меньший номинал. Например, в 1998 году тысяча рублей стала рублем.