Евгений Юрченко заявил, что покидает пост президента ВФЛА

В своем заявлении на сайте организации он сообщает, что тем самым запускает процесс перевыборов руководства легкоатлетической федерации. Причины ухода с поста Юрченко не уточняет.
2020-07-13T18:33:13+03:00
2020-07-13T18:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:33, 13 июля 2020
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