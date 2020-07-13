Turkish Airlines планирует возобновить рейсы в Россию с 1 августа

Как сообщает пресс-служба компании, перевозчик будет летать в шесть российских городов: по 14 рейсов в неделю в Москву, по пять рейсов — в Санкт-Петербург, по четыре рейса — в Ростов-на-Дону и по три рейса — в Казань, Сочи и Краснодар.В сообщении компании отмечается, что полеты возобновляются по согласованию с национальными и международными органами здравоохранения».