В Самаре горит склад с краской

Площадь возгорания 10 тыс. кв. метров. Как рассказал ТАСС МЧС, сейчас происходит очаговое горение. К тушению привлечены два пожарных поезда и катер. Задействовано более 200 человек и 75 единиц техники. На место прибыл вертолет с водосливным устройством.
2020-07-13T18:32:29+03:00
2020-07-13T18:32:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2675815-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 13 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…