В Самаре горит склад с краской

Площадь возгорания 10 тыс. кв. метров. Как рассказал ТАСС МЧС, сейчас происходит очаговое горение. К тушению привлечены два пожарных поезда и катер. Задействовано более 200 человек и 75 единиц техники. На место прибыл вертолет с водосливным устройством.