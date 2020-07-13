Спортивный арбитражный суд отменил двухлетнюю дисквалификацию «Манчестер сити»

Ранее УЕФА отстранил английский клуб от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей.

Решением CAS «Манчестер Сити» сможет участвовать в еврокубках. Кроме того, штраф, который по решению УЕФА изначально составлял € 30 млн, сокращён втрое.

Напомним, что «Манчестер Сити» обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды от еврокубков составлял два сезона, однако англичане подали апелляцию на решение УЕФА. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

Объясняя снятие дисквалификации с «Ман Сити», в УЕФА отметили, что комиссия посчитала доказательства недостаточно вескими. К тому же, многие из предполагаемых нарушений вышли за пятилетний срок давности, предусмотренный правилами.

В то же время, УЕФА подтвердила свою приверженность финансовому фэйр-плей, который продолжает играть важную роль в защите клубов и помощи им в достижении финансовой устойчивости.

Напомним, что «Манчестер Сити» идет в Английской премьер Лиге на втором месте. И уже гарантировал себе участие в новом розыгрыше Лиги Чемпионов.