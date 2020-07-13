Владельцы торговых центров в Санкт-Петербурге намерены жаловаться на Смольный в антимонопольную службу

Они утверждают, что их права ущемляются. Если антимонопольная служба встанет на сторону предпринимателей, то помимо штрафа, городским властям придётся возместить все убытки владельцев ТРЦ. В разговоре с прессой они неоднократно отмечали, что простой в работе стоил им миллиардов рублей. Как пишет издание «КоммерсантЪ», бизнесмены, которые подписали письмо, считают, что действующие в Петербурге ограничения поставили в неравные условия работы торговые центры и строительные магазины, продуктовые гипермаркеты, а также универмаги. Последние схожи по своей структуре с ТЦ, считают предприниматели, однако им уже разрешили открыться.

Напомним, что власти Петербурга ранее говорили, что торговые комплексы смогут вернуться к работе на последнем этапе снятия ограничений. По словам чиновников, это связано с высоким процентом занятых коек в ковидных стационарах. А в ТЦ люди будут находиться в замкнутом пространстве, что повысит риск распространения коронавируса, а значит, нагрузку на больницы. Ранее бизнесмены уже направляли в Смольный письмо, в котором выражали готовность не только контролировать соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора на территории своих комплексов, но и ввести дополнительный контроль за покупателями. Власти на уступки не пошли.

В Москве торговые центры открылись с 1 июня. В Ленинградской области с сегодняшнего дня возобновили работу магазины ИКЕА.