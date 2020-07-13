По официальным данным, в России за сутки более шести с половиной тысяч новых случаев коронавируса

Умерли 104 пациента с диагнозом COVID-19, — сообщает федеральный оперативный штаб. Ежедневный прирост – около 7 тысяч новых случаев фиксируется третью неделю подряд. По количеству заболевших среди российских регионов лидирует Москва. За сутки коронавирусом заразились 672 человека.



Реальные данные по летальности от коронавируса могут быть значительно выше официальных цифр. Советующие данные в нашем эфире привел независимый демограф Алексей Ракша. Отметим, что ранее Алексей Ракша занимал пост советника в Росстате, однако после того, как он публично усомнился в официальной статистике летальности от коронавируса в России, его уволили. Как писал в своем аккаунте в Фейсбуке сам Ракша, это не его решение, и не решение Росстата.