Евросоюз пока не принял решение о введении санкций из-за кибератак на бундестаг

Об этом стало известно из ответа на запрос Левой партии, направленный правительству ФРГ.

3 июня кабинет министров ФРГ предложил государствам Евросоюза рассмотреть возможность активации санкционного режима против инициаторов кибер-нападений. Он был принят в 2017 году и до сих пор ни разу не применялся. Режим нацелен против отдельных лиц или групп, а не против государств. Решение ЕС по предложению Германии пока не принято.

Правительство ФРГ указывает на объемный пакет доказательств по результатам расследования спецорганов. Они исходят из того, что в нападении участвовала спецслужба ГРУ. 5 мая генеральный прокурор Германии издал приказ об аресте гражданина России, члена группировки APT 28 Дмитрия Бадина на основании серьезного подозрения в кибератаке.

Спикер Еврокомиссии заявил газете Tagesspiegel, что все государства ЕС имеют право вносить предложения. Для активации режима в Европарламенте должно быть принято единогласное решение. В настоящее время этот случай рассматривается компетентными органами Евросоюза.

Во время самой масштабной кибератаки на бундестаг шпионская программа была установлена на компьютерах многочисленных депутатов, в том числе в офисе канцлера Ангелы Меркель. Спикер фракции Левой партии Андрей Хунко заявил, что участие российского правительства в нападении до сих пор не доказано. Он считает санкции ошибочной мерой.



На основании результатов следствия федеральной прокуратуры Ангела Меркель в свое время заявила о «серьезных очевидных уликах», указывающих на участие российской стороны в нападении, назвав его «чудовищным происшествием».