Россия и Евросоюз призвали Азербайджан и Армению прекратить воевать друг с другом

Обострение на границе двух стран произошло вчера.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил коллегам из Азербайджана и Армении, что они взяли на себя ряд обязательств в рамках международных переговоров и призвал стороны немедленно прекратить огонь.

Такие же требования сегодня прозвучали и от Евросоюза. Там официально заявили, что оба государства обязаны принять немедленные меры для предотвращения дальнейшей эскалации, прекратить вооруженные столкновения а также воздержаться от риторики, которая провоцирует напряженность. В Евросоюзе подчеркнули, что сейчас все силы и ресурсы следует направить на борьбу с пандемией коронавируса, а разногласия необходимо решать на переговорах.

Тем временем обстрелы на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской областью Армении идут уже второй день. В Ереване утверждают, что они начались после атаки на их опорный пункт. В Баку в свою очередь заявили, что это первыми огонь открыли с армянской стороны.

Этим утром в Организации Договора о коллективной безопасности объявили, что из-за обострения ситуации на границе сегодня пройдёт экстренное заседание. Тем не менее, как сообщает агентство ТАСС, сейчас его перенесли, поскольку появилась некая необходимость провести дополнительные консультации с государствами-членами этого формата.

Военные столкновения между Азербайджаном и Арменией проходят с начала девяностых годов. Конфликт начался из-за спора о том, кто должен контролировать регион Нагорный Карабах.