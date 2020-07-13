Владельцам домов, пострадавших из-за потопа в подмосковной Рузе, выплатят денежную компенсацию

После прорыва дамбы на прошлой неделе в городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

2 миллиона рублей получат те, кто в результате наводнения потерял дома. Тем, чьи дома еще можно восстановить, выплатят по 300 тысяч рублей, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, будет направлена экстренна социальная помощь – по 30 тысяч на каждого члена семьи – это деньги на первое время, на покупку всего необходимого. Глава Подмосковья также сообщил, что некоторых городских округах региона в ближайшее время проверят инфраструктуру в преддверии надвигающихся сильных осадков. Около 30 частных домов оказались затоплены на прошлой неделе, когда из-за мощных ливней в Рузском округе разрушилась дамба на реке Гордянка. Как отмечают местные жители, за состоянием сооружения никто не следил, водопропускные трубы были сильно засорены. Десятки людей эвакуировали. Размыло дороги, снесло деревья, столбы, машины, заборы, теплицы. Несколько домов смыло полностью. Кадры из населенного пункта, на которых видно, как потоком двухэтажный дом сносит с фундамента облетели интернет.

Жителей пострадавших домов разместили в пансионате. Восстановительные работы продолжаются. Прокуратура начала проверку.