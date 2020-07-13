Президент Путин считает, что у России появился «исторический шанс» кардинально решить жилищный вопрос

Он заявил об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин попросил правительство уделить жилищной проблеме особое внимание. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что 5 миллионов российских семей могут получить жилье к 2026 году.

Основной способ обеспечить россиян жильем — снижение ипотечных ставок, — сказала «Эху Москвы» руководитель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она напомнила, что сейчас действует программа по переселению из аварийного жилищного фонда. «Здесь в первую очередь речь идет о поддержании строительной отрасли, и об ипотеке. А в ипотеку может включаться семья, у которой достаточные доходы. К великому сожалению, число таких семей уменьшилось из-за экономических условий в связи с эпидемией. И конечно для того, чтобы привлечь какой-то слой людей, нужно снижать процентную ставку, что и делается», — сказала депутат. По словам Хованской, для выполнения поставленной задачи необходима поддержка строительной отрасли.

Вопрос о покупке собственной квартиры потерял прежнюю значимость для россиян, — считает редактор отдела Культура журнала Огонек Андрей Архангельский. По словам Архангельского, тезис о решении жилищного вопроса власти стабильно выдвигают примерно раз в 20 лет. В начале 1986 года президент СССР Михаил Горбачев обещал, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире. Тогда же была принята государственная программа СССР «Жилье-2000».