Журналисту Ивану Сафронову сегодня официально предъявили обвинения в государственной измене

Защита утверждает, что в деле по-прежнему нет ни одного доказательства вины.

Спустя почти неделю после задержания Ивана Сафронова официальной информации по этому делу практически не добавилось. К двум часам дня в понедельник адвокаты бывшего корреспондента газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» приехали в СИЗО «Лефортово», где содержится фигурант. Следователи ФСБ во время предъявления обвинений подробности так и не раскрыли, рассказал один из защитников Иван Павлов. Текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого в точности совпадает с постановлением о возбуждение дела, которое мы уже видели в Лефортовском суде на мере пресечения. Государственной тайны в этом деле нам до сих пор не показали.

После предъявления обвинений следователи начали допроса арестанта, там же в СИЗО «Лефортово». Адвокат Павлов перечислил вопросы, которые остаются у защиты.

При каких обстоятельствах, кому конкретно Иван передал информацию, не ясным остается. Где он ее получил? Говорится, что собрал, используя сеть «Интернет». Извините, каждый из нас использует сеть «Интернет» для получения какой-то информации. Это все должно быть указано в обвинении.

По версии следствия, Сафронов, являющийся сейчас советником главы «Роскосмоса», передал секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России разведке Чехии, а конечным получателем были спецслужбы США. Как считает ФСБ, сделал это обвиняемый из корыстных убеждений. Вербовка состоялась в 2012 году, а сам факт передачи данных произошел в 2017 году, когда Сафронов работал в «Коммерсанте». Общение с чехами происходила с помощью специальной программы по шифрованию, заявил адвокат Павлов после окончания допроса, сославшись на доводы следователей. Криминалисты также изучили публикации Сафронова, но не нашли там государственной тайны.

Контактом Сафронова следователи могут считать директора пражского Центра по анализу безопасности и предупреждению Мартина Лариша, сообщало ранее интернет-издание «Проект». Дело вела Служба внешней разведки. Глава СВР Сергей Нарышкин после задержания Сафронова опроверг связь дела с его профессиональной деятельностью. Сафронов уже заявил о готовности сотрудничать со следствием, но вину он отрицает.

У СИЗО Лефортово полиция задержала не менее 18 журналистов, которые пришли поддержать Ивана Сафронова. Без серьезной общественной поддержки Иван окажется за решеткой, — считает журналист Таисия Бекбулатова.

В поддержку Ивана Сафронова выступили некоторые журналисты кремлевского пула. Они требуют открытого разбирательства. Об этом, в частности, говорила корреспондент ТАСС Анастасия Савиных.

Доказательства вины Ивана Сафронова требует предъявить и журналист «Московского комсомольца» Елена Егорова.

В Кремле следят за развитием дела Ивана Сафронова, — сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, журналистская поддержка не имеет ничего общего с общественным резонансом. Песков также добавил, что в Креме с уважением относятся к журналистской работе Ивана Сафронова.

Дело журналиста Ивана Сафронова несомненно привлекло внимание общества, — считает главный редактор американской редакции RTVI. По словам Станислава Кучера, разделять общественный резонанс и острую журналистскую реакцию неправильно. Станислав Кучер добавил, что основная задача СМИ сейчас – добиться открытого процесса.