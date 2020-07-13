ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, составляющих гостайну — адвокат

Специалисты ФСБ не нашли признаков секретных сведений в публикациях бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.



«Специалисты Института криминалистики ФСБ проанализировали публикации Сафронова и сообщили, что не нашли там признаков разглашения гостайны. Но журналист может публиковать не все сведения, которыми располагает. Но это не значит, что в неопубликованных сведениях были секретные материалы», — сказал он. По мнению Павлова, тем самым, ФСБ пытается отвергнуть версию о том, что преследование советника главы «Роскосмоса» Сафронова, который ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей», связано с его журналисткой деятельностью.