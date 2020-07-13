Жители подмосковной Рузы, потерявшие дома из-за затопления, получат компенсацию в размере 2 млн рублей от правительства Подмосковья. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, там, где дома можно восстановить, власти предусмотрели выплату в 300 тысяч рублей . Губернатор отметил, что «пострадавшие смогут распорядиться этими суммами по своему усмотрению», — написал он на своей странице «ВКонтакте». Губернатор также пообещал пострадавшим материальную помощь в размере 30 тысяч рублей на каждого члена семьи в качестве единовременной экстренной помощи.
2020-07-13T17:36:37+03:00
2020-07-13T17:36:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 13 июля 2020
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