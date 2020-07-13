Эльвира Набиуллина утверждает, что возможность проведения деноминации в России не рассматривается

По ее словам причин что-то здесь менять нет. Слова Набиуллиной стали ответом на вопрос главы Совфеда Валентины Матвиенко, которая попросила ее прокомментировать обсуждение в социальных сетях о возможности проведения в России деноминации. Сама Матвиенко при этом назвала слухи о возможной деноминации «бессовестными» и «абсолютной провокацией».
2020-07-13T17:35:34+03:00
2020-07-13T17:35:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:35, 13 июля 2020
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