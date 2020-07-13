Эльвира Набиуллина утверждает, что возможность проведения деноминации в России не рассматривается

По ее словам причин что-то здесь менять нет. Слова Набиуллиной стали ответом на вопрос главы Совфеда Валентины Матвиенко, которая попросила ее прокомментировать обсуждение в социальных сетях о возможности проведения в России деноминации. Сама Матвиенко при этом назвала слухи о возможной деноминации «бессовестными» и «абсолютной провокацией».