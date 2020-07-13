В Амурской области рабочие устроили погром в офисе компании Renaissance Heavy Industries, которая строит газоперерабатывающий завод для «Газпрома». Как рассказала пресс-секретарь кампании Ирина Дмитрук, причиной стала невыплата зарплат сотрудникам.

Как отмечает Baza, рабочим на Амурском ГПЗ не платили зарплату три месяца. Из-за этого десятки человек пришли в офис компании, где начали бить технику.