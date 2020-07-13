В московский офис «Открытой России» снова пришли с обыском

Как рассказала координатор организации Татьяна Усманова, сейчас туда едет адвокат. Усманова полагает, сто следственные действия связаны как и раньше с «делом ЮКОСа». Обыски в «Открытой России» проводились 9 июля. Сами сотрудники организации считают, что он на самом деле был связан с заявкой на митинг 15 июля против принятия поправок к Конституции.