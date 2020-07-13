Независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ выступил в поддержку журналиста Ивана Сафронова

Независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ выступил в поддержку бывшего сотрудника «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которому предъявлено обвинение в госизмене. В открытом письме профсоюза содержится требование открытого и прозрачного расследования. «Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник», — говорится в обращении, которое подписали 115 сотрудников разных СМИ. Среди них главные редакторы изданий «Такие дела», «Проект», «Холод», «Медиазона», «Дождь» и другие.