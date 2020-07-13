Российский МИД призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

Столкновения на границе государств начались накануне, стороны обвиняют в провокации друг друга.

В российском министерстве иностранных дел считают «недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона».

Глава МИДа Сергей Лавров в ходе раздельных телефонных разговоров с коллегами из Армении и Азербайджана призвал обе стороны прекратить огонь, проявить сдержанность, с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Москва продолжит свою посредническую миссию и рассчитывает, что все члены Минской группы постараются избегать заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности. Столкновения на границе начались накануне. Азербайджан утверждает, что обстрел начала Армения. Ереван настаивает на том, что границу попытались пересечь азербайджанские военные. Сегодня бои продолжились.

Напомним, что конфликт между странами начался еще в 1990-х из-за территории Нагорного Карабаха, где в основном проживает армянское население. Режим прекращения огня действует с 1994 года.