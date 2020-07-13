Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев оштрафован на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Тверской суд Москвы отказал в ходатайстве огласить протокол и рапорты задержания журналиста «Эхо Москвы» Александра Плющева, и назначил штраф в 10 000 рублей за одиночный пикет в мае в поддержку арестованного журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. По словам адвоката Калоя Ахильгова, судья не только сразу отказала в ходатайстве, но и не дала возможности заявить о своей позиции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На заседании Александр Плющев заявил ходатайство о том, что он хочет привлечь сотрудников, оформлявших рапорт по привлечению и административный протокол, а также привлечь процесс прокурора и вести соответствующий протокол судебного заседания. Судья отказал в удовлетворении ходатайства, и тут же удалилась для вынесения решения. При этом, не спросив у нас, ни что мы хотим заявить и какова у нас позиция», — сказал адвокат.

Также, добавил К.Ахильгов, судьы не стала оглашать протокол, составленный при задержании, что может быть признано процессуальным нарушением в апелляционной инстанции.

«Судья должна была удалиться в совещательную комнату для того, чтобы это ходатайство изучить. Но она это сделала тут же в устной форме, не удаляясь. И это притом, что секретаря на заседании не было, протокол не велся. Это как минимум странно, это выходит за рамки судебной практики», — отметил адвокат.

29 мая в знак протеста против задержания и назначения административного ареста Ильи Азара, журналисты «Эха» А.Плющев и Т.Фельгенгауэр попытались провести одиночные пикеты на Петровке, 38, в результате чего были задержаны полицией.

Ранее Азар был задержан 26 мая также на Петровке, где стоял в одиночном пикете в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова.

Журналисты считают, что одиночные пикеты не являются массовыми мероприятиями и проводить их можно в условиях режима самоизоляции.