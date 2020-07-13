Журналисту Ивану Сафронову сегодня предъявлено официальное обвинение в государственной измене

Между тем, как заявил ТАСС адвокат Иван Павлов, в деле Сафронова не содержится данных о том, кто передавал Сафронову секретные сведения. Там просто сказано, что он передал секретную информацию представителю чешской разведки.

Сафронов арестован на два месяца. Сейчас он содержится в СИЗО Лефортово. Сегодня у стен изолятора собрались коллеги Сафронова по журналистскому цеху чтобы поддержать его. Не менее 18 из них задержали. На многих из них были майки с лозунгом «Свободу Сафронову».

Как сказала «Эху Москвы» одна из задержанных журналистка Софья Русова, в деле Сафронова необходимо открытое разбирательство.

Задержанных доставили в ОВД Капотня, и как сообщают сами журналисты в соцсетях, их уже начали выпускать под обязательство о явке для составления протокола.