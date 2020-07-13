Матвиенко назвала абсолютной провокацией разговоры о возможной деноминации рубля

Разговоры о возможной деноминации рубля являются абсолютной провокацией. Такое мнение выразила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



«Я считаю, что это абсолютная провокация каких-то недобросовестных людей. Тем не менее сейчас очень активно в обществе, в сетях обсуждается вопрос возможной деноминации. Это, конечно, очень тревожит людей. Безусловно, тревожит бизнес», — сказала Матвиенко на заседании совета по развитию финансового рынка в Совфеде.



Она подчеркнула, что с такими вещами шутить нельзя. Матвиенко напомнила о существовании закона о фейках, дающего право жестко наказывать за распространение ложной информации. «Надо привлекать к ответственности. Зачем людей беспокоить, зря волновать такими слухами», — сказала председатель Совета Федерации.



В понедельник глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина опровергла возможность деноминации, добавив, что Банк России не рассматривал такой вариант.