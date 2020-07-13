ФСБ предъявило обвинение в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Сафронов виновным себя не признает, — сообщил адвокат Иван Павлов. По его словам, из текста постановления не ясно, кем был завербован Сафронов, какие сведения, кому и как он передавал.

Павлов добавил также, что в материалах уголовного дела есть заключение Службы внешней разведки о наличии государственной тайны в переданных материалах. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты записали обращение в поддержку Ивана Сафронова Дело должно быть открытым, чтобы люди не сомневались в объективности суда, — считает журналист РБК Наталья Галимова. У Лефортово задержали как минимум 18 журналистов, которые пришли поддержать Ивана Сафронова.