Полпред президента Юрий Трутнев прилетел в Хабаровск, где продолжаются протесты против ареста губернатора Фургала

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прилетел в Хабаровск, где продолжаются протесты против ареста губернатора Сергея Фургала.

Трутнев заявил журналистам, что считает плохо организованной работу местного руководства. По его словам, в край не идут инвестиции. Кроме того, полпред недоволен тем, как в Хабаровском крае борются с коронавирусом. По мнению Трутнева, арест губернатора не должен сказаться на жизни людей. Трутнев добавил, что Фургала не стали бы задерживать без веских оснований.