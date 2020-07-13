Президент Путин считает, что у России появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

Путин попросил вице-премьера Хуснуллина, который курирует правительство, уделить этому направлению особое внимание. В свою очередь, Хуснуллин заявил, что к 2026 году 5 миллионов российских семей могут получить жилье. По словам Путина, конечный результат это жилье, которое должно быть людям по карману.