Президент Путин считает, что у России появился исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

Путин попросил вице-премьера Хуснуллина, который курирует правительство, уделить этому направлению особое внимание. В свою очередь, Хуснуллин заявил, что к 2026 году 5 миллионов российских семей могут получить жилье. По словам Путина, конечный результат это жилье, которое должно быть людям по карману.
2020-07-13T16:05:43+03:00
2020-07-13T16:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 13 июля 2020
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