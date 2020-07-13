Журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене

Следствие предъявило обвинение в государственной измене бывшему корреспонденту газет «Коммерсант» и «Ведомости», советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.



«Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Вину он не признает», — сказал защитник. Также адвокат отметил, что в обвинении нет данных о получении им денег от чешской разведки. «В тексте постановления не содержится ни данных о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики», — сказал Павлов.



У СИЗО Лефортово полиция задержала 18 человек на пикете в защиту Сафронова. У следственного изолятора находятся около 50 журналистов различных изданий. Они требуют, чтобы дело Сафронова было открытым.



Без серьезной общественной поддержки Сафронов окажется за решеткой, — такое мнение корреспонденту «Эха Москвы» высказала журналист Таисия Бекбулатова.



Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Адвокаты обжаловали это решение. Мосгорсуд рассмотрит жалобу в четверг, 16 июля.