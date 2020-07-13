Российский Совет торговых центров предупредил об угрозе закрытия четверти всех магазинов, если государство откажется предоставить отсрочку по уплате налогов. По данным владельцев торговых центров, из-за карантинных мер количество посетителей резко сократилось. Это привело к падению доходов и экономическое состояние торговых центров ухудшается с каждым днем, — сообщает РБК.
2020-07-13T15:36:20+03:00
2020-07-13T15:36:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 13 июля 2020
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