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15:36, 13 июля 2020

Российский Совет торговых центров предупредил об угрозе закрытия четверти всех магазинов

Российский Совет торговых центров предупредил об угрозе закрытия четверти всех магазинов, если государство откажется предоставить отсрочку по уплате налогов. По данным владельцев торговых центров, из-за карантинных мер количество посетителей резко сократилось. Это привело к падению доходов и экономическое состояние торговых центров ухудшается с каждым днем, — сообщает РБК.



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