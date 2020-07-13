Путин в телефонном разговоре обратил внимание Эрдогана на резонанс из-за изменения статуса собора Святой Софии

Президент Путин в телефонном разговоре обратил внимание турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс в России в связи с изменением статуса собора святой Софии в Стамбуле.



По решению турецких властей Айя София становится мечетью. Со своей стороны Эрдоган пообещал, что доступ к Святой Софии будет открыт для всех желающих, в том числе, иностранцев. Турецкий лидер также указал, что сохранность христианских святынь будет обеспечена.