ФСБ предъявляет обвинения в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову

ФСБ предъявляет обвинения в государственной измене советнику главы Роскосмоса, бывшему спецкору Коммерсанта и Ведомостей Ивану Сафронову, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным источника, Сафронов также будет допрошен в качестве обвиняемого.

Защита сомневается, что следователи расскажут сегодня какие-то новые подробности дела Сафронова. Об этом сказал адвокат Сафронова Иван Павлов.

Он добавил, что пока не давал подписку о неразглашении подробностей дела и намерен, пока есть такая возможность, давать СМИ максимум имеющейся информации.

У СИЗО Лефортово полиция задержала 11 человек на пикете в защиту Сафронова. У следственного изолятора находятся около 50 журналистов различных изданий. Они требуют, чтобы дело Сафронова было открытым.

Без серьезной общественной поддержки Сафронов окажется за решеткой, — такое мнение корреспонденту «Эха Москвы» высказала журналист Таисия Бекбулатова. Ее задержали у СИЗО Лефортово.

Участниками акций полиция считает всех, кто пришел в майках в поддержку Сафронова.

Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. Адвокаты обжаловали это решение. Мосгорсуд рассмотрит жалобу в четверг, 16 июля.