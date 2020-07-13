Постоянный совет организации Договора о коллективной безопасности проведет экстренное заседание в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе, – сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, — его цитирует ТАСС.

Вчера днем стало известно о боестолкновении на Товузском направлении границы. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях.