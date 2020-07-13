В Хабаровске возобновились акции в поддержку губернатора Сергея Фургала

Несколько десятков человек вышли сегодня на главную площадь города, — сообщает «КоммерсантЪ». Губернатора обвиняют в организации покушения на убийство и убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Его привезли в Москву и арестовали. Фургал виновным себя не признает.