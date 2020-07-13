Несколько журналистов задержаны у СИЗО Лефортово

Они пришли поддержать своего коллегу Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Сегодня Сафронову должны предъявить обвинение. Среди задержанных — журналист газеты «Коммерсантъ» Анна Васильева, корреспондент радио «Коммерсантъ-ФМ Алла Пугачева, спецкор издания «Холод» Мария Карпенко. Они были в футболках с надписями «Свободу Сафронову». Полицейский сообщил, что надпись на футболке дает основания для задержания, — передает «Интерфакс».