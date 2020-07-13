Хакеры, в том числе, российские, пытаются получить доступ к данным о разрабатываемых учеными вакцин против коронавирус

С такой публикацией вышел немецкий таблоид Bild.

С самого начала пандемии не прошло ни дня, когда бы не совершались атаки хакеров на серверы фармацевтических компаний и клиник, -— пишет издание со ссылкой на эксперта по кибершпионажу. По его словам, цель хакеров — это доступ к информации о лечении и стратегиях борьбы с COVID-19 и, самое главное, — сведения о вакцине против коронавируса. Перевод по сайту Inopressa.ru.

Механизм, с помощью которого хакеры пытаются получить секретные данные — довольно простой. Как правило, это электронные письма со специальными вирусами, которые могут внедриться в компьютеры лабораторий и передавать сведения злоумышленникам.

Борцы с кибершпионажем уверены, что речь идёт о попытках взлома, поддерживаемых на государственном уровне, — так как -— цитата: «Зарабатывать на информации о благополучии человечества на черном рынке было бы слишком рискованным». Здесь считают, что сбор информации о Covid-19 стал главным приоритетом спецслужб по всему миру.

Что же касается стран, которые вовлечены в хакерские атаки, то по данным Bild, это могут быть Вьетнам и Россия. Из нашей страны зафиксировали наиболее ловкие попытки заполучить информацию.

Валерий Нечай с обзором иностранной прессы.