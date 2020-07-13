В ФСБ объявили, что её сотрудникам удалось раскрыть ячейку террористов в Ростовской области

При задержании одного из подозреваемых произошла перестрелка.

Федеральная Служба Безопасности задержала пять человек в Ростовской области. В ведомстве сообщили, что изначально в группе было шесть граждан, но один из них, её главарь, открыл огонь из автомата по сотрудникам ФСБ, а затем покончил с собой.

В Службе объявили, что все задержанные состоят в ячейке запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». По данным ведомства, они готовили нападения на полицейских и различные теракты в медицинских и учебных заведениях.

В сообщении ФСБ отмечается, что при обысках в квартирах подозреваемых удалось найти огнестрельное оружие, наркотики и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В результате завели три уголовных дела, о террористическом акте, о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Какой-либо информации о личностях самих подозреваемых ФСБ не привела.