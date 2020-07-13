«Норникель» оценивает затраты на ликвидацию последствий разлива топлива на ТЭЦ в 10 миллиардов рублей

Это ЧП было первым в череде аварий, произошедших на предприятиях компании за последние недели.

До 2023 года планируется завершить очистку и рекультивацию загрязненных земель после разлива более 20 тысяч тонн топлива в Норильске. В «Норникеле» полагают, что все это обойдется компании в 10 миллиардов, шесть из которых уже потрачены. Напомню, что в Росприроднадзоре ранее ценили ущерб почти в 150 миллиардов рублей, но в «Норникеле» с этой цифрой совершенно не согласны. Эта авария, произошедшая в конце мая, стала одной из крупнейших в России, и это не единственное связанное с предприятиями «Норникеля» ЧП за последние полтора месяца. Как стало известно сегодня, компания уволила руководство Талнахской обогатительной фабрики, которая сливала техническую воду в тундру. В сообщении отмечается, что подобные действия недопустимы, хотя экспертиза и показала, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде. Этого нельзя сказать еще об одной аварии – разливе почти 45 тонн авиационного топлива на Таймыре, которое произошло накануне. Горючее попало в озеро. Введен режим чрезвычайной ситуации, сообщают в районной администрации.

В отношении предприятий «Норникеля» возбуждено несколько уголовных дел.