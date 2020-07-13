В Хабаровск прибыл заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев

В Хабаровск прибыл заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По данным «Коммерсанта», он раскритиковал местные власти за массовые митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергей Фургала.

Полпред президента России прилетел в Хабаровск еще накануне. После встречи с силовиками он провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. Которых и обвинил в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. Как отмечает Коммерсант, с протестующими Трутнев не встречался.

На протяжении трех дней в городе проходят массовые акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Который был арестован 10 июля.

По версии следствия, в 2004—2005 годах губернатор организовал убийства двух местных бизнесменов и покушение на убийство. Проверяется Сергей Фургал и на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Свою вину Фургал не признает. Защита губернатора Хабаровского края уже обжаловала его арест, сообщил РБК адвокат Фургала Борис Кожемякин.

Ранее Коммерсант писал, что Сергея Фургала могут уволить уже на следующей неделе. После того, как будет сформирован список его возможных преемников.