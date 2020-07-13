У СИЗО Лефортово начались задержания участников пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова

В ближайшее время, как ожидается, следователи ФСБ предъявят ему обвинение в государственной измене.

Сегодня журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку своего коллеги. Они требуют, чтобы следствие предоставило обществу доказательства по делу журналиста. Между тем, петиция на сайте Changе.Оrg с призывом рассекретить дело Сафронова набрала уже больше 55 тысяч подписей.

В Кремле за развитием громкого дела следят, — об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он отказался связывать пикеты в поддержку журналиста с общественным резонансом.

Сафронов – бывший корреспондент газет «КоммерсантЪ» и «Ведомости», он был задержан на прошлой неделе по подозрению в передаче секретных сведений чешской спецслужбе.

Сафронов вину отрицает и связывает уголовное дело со своей журналистской деятельностью.